США разрешили использовать англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, сообщает РБК со ссылкой на источники газеты The Times. Ранее американская сторона сняла запрет на нанесение ударов по России баллистическими ракетами ATACMS своего производства.

Журналисты также отмечают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в последние дни поменял мнение касательно ударов Storm Shadow по России. Политик «начал отбрасывать осторожность» после того, как США сняли запрет на украинские удары ракетами ATACMS вглубь России.

17 ноября французская газета Le Figaro писала, что Великобритания и Франция разрешили Украине бить вглубь России ракетами Storm Shadow, а также ее французским аналогом SCALP. Сутки спустя издание удалило такую информацию из своей статьи.

Ранее Минобороны России заявило, что 19 ноября украинские войска атаковали Брянскую область с использованием 6 ракет ATACMS. Все ракеты, кроме одной, были уничтожены. Один снаряд был подбит и рухнул на территорию военного объекта, в результате чего возник пожар.