В Наро-Фоминском округе открыли выставку авторских кукол

Выставка «Авторская кукла как искусство» начала работу в ЦДК «Звезда» в Наро-Фоминском округе и продлится до 3 июля. Свои работы представили более 10 мастериц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выставочном зале ЦДК «Звезда» представили вязаные игрушки, амигуруми, народные куклы из старинной ткани и джута, а также декоративные елочки. Каждая работа выполнена вручную и существует в единственном экземпляре. У каждой мастерицы и каждой куклы — собственная история создания.

Татьяна Волкова показала мальчика по имени Вася. Мастерица призналась, что относится к нему как к сыну. Игрушка с недовольным выражением лица, необычным нарядом и аккуратной прической сразу привлекает внимание посетителей.

Отдельное место в экспозиции занимает композиция «Три Насти». Народную куклу из ситца, ткани-набойки и шерсти создала Надежда Вахрушева. Она посвятила работу своей бабушке Насте и изобразила ее в разные периоды жизни — в 1925 году, в годы Великой Отечественной войны и в 1985-м. Рядом размещена фотография бабушки, что придает экспонату особую трогательность.

Выставка будет работать до 3 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.