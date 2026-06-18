В Раменском округе провели рейды по детской безопасности летом

Профилактические рейды по безопасности детей в период летних каникул прошли в Раменском округе. Сотрудники 14-го батальона ДПС Подмосковья и активисты движения «Юность» проверили территории СНТ и напомнили жителям о правилах дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серию профилактических мероприятий организовали в рамках обеспечения безопасности в летний период. Их основная задача — предупредить дорожно-транспортный травматизм и повысить дисциплину среди всех участников дорожного движения во время школьных каникул, когда дети больше времени проводят на улице и за городом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.