В Одинцовском округе открыли один пляж для купания

Купальный сезон стартовал 11 июня в Подмосковье. В Одинцовском округе для купания открыт один оборудованный пляж на Москве-реке в поселке Горки-10, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском городском округе официально разрешено купание на пляже пансионата «Лесные Дали» по адресу: п. Горки-10. Координаты места — 55.730081, 36.962356. Других оборудованных зон для купания на территории муниципалитета нет.

Главное управление МЧС России по Московской области напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Купаться следует только в предназначенных для этого водоемах и на оборудованных пляжах.

Спасатели предупреждают, что опасно нырять в незнакомых и заболоченных местах, заплывать далеко от берега и употреблять алкоголь на пляжах и в местах организованного отдыха у воды. В жаркую погоду при купании в холодной воде особую осторожность нужно соблюдать людям с заболеваниями сердца. Несовершеннолетних нельзя оставлять у воды без присмотра взрослых даже на короткое время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.