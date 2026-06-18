Глава Раменского округа проверил благоустройство в Гжели

Глава Раменского округа проинспектировал объекты комплексного благоустройства в территориальном управлении «Гжель», включая поселки Электроизолятор и Комбината стройматериалов-1. Работы ведутся по обращениям жителей и находятся на контроле администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Электроизолятор завершено обустройство пешеходного маршрута от дома № 21 до дома № 55 и здания детского сада № 34. Ранее здесь находилась так называемая «народная тропа» с изношенным плиточным покрытием. Специалисты уложили 460 кв. м нового асфальтобетона, установили 460 м садового и 20 м дорожного бордюрного камня, восстановили 20 кв. м прилегающего полотна.

В ближайшее время подрядчик проведет озеленение газонов на площади 690 кв. м. В результате жители получили безопасный маршрут к социальным объектам, в том числе к Гжельскому государственному университету. Глава округа также проверил общее содержание территории, уделив особое внимание пространству у вуза.

В поселке Комбината стройматериалов-1 работы развернуты во дворах домов № 3, 5, 6, 7, 8 и 9. Уже уложено 639 кв. м тротуаров, 3 806 кв. м покрытия проездов и парковок, установлено 1 048 м дорожного и 756 м садового бордюрного камня.

«Мы стремимся повысить уровень комфорта, безопасности и эстетики дворовых территорий, сделать пространство удобным и для пешеходов, и для автомобилистов», — сообщил глава Раменского округа.

В планах — регулировка высоты пяти колодцев, озеленение 605 кв. м газонов, нанесение разметки, установка 11 лавочек и урн. Особое внимание уделено организации парковки у Речицкой школы: новое пространство обеспечит безопасное движение детей и удобный подъезд для родителей. Ход работ контролируют профильные службы администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.