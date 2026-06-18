В Раменском округе летом работают 90 подростков в трудбригадах

Летние трудовые бригады для подростков организовал Раменский молодежный центр в Раменском округе. Этим летом в них задействованы 90 юношей и девушек от 14 до 17 лет, которые трудятся с 9 утра до обеда и получают заработную плату, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трудовые бригады в округе работают не первый год. Прием заявок традиционно начинается 1 марта, и уже через несколько дней лимит вакансий обычно полностью закрывается.

Подростки заняты в первой половине дня — с 9:00 до обеда. Участие в бригадах позволяет им получить собственный заработок, завести новые знакомства и внести вклад в общественную жизнь округа.

С каждым участником заключается трудовой договор. Для ребят оформляют банковские карты, на которые перечисляется зарплата. Таким образом подростки получают первый опыт официального трудоустройства и основы финансовой грамотности, учатся самостоятельно распоряжаться заработанными средствами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.