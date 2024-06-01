Над Белгородской областью сбили дроны и отменили ракетную опасность

Гладков рассказал о сбитых над Белгородом днем в субботу дронах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что дежурная система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородской области.

По предварительной информации, пострадавших и погибших среди населения нет. Обломки дронов ВСУ упали в Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега» и в селе Таврово Белгородского района.

В настоящее время устанавливается, причинен ли какой-либо ущерб в результате происшествия. Оперативные службы работают на месте.

Ранее в Белгородской области четыре раза за сутки объявляли ракетную опасность. МЧС РФ по региону обращалось к гражданам с просьбой, по возможности, остаться дома и не подходить к окнам.