В Белгородской области за сутки в 4 раз объявили ракетную опасность

Пресс-служба МЧС России по Белгородской области в Telegram-канале сообщила, что в Белгородской области снова объявили ракетную опасность.

В регионе работают средства ПВО. Предварительно, местные жители слышали не менее 20 взрывов. Местных жителей попросили, по возможности, остаться дома и не выходить на улицу.

Режим ракетной опасности из-за террористических атак со стороны Украины 1 июня в Белгородской области объявили уже в четвертый раз. По данным Минобороны России, около 15:30 по Москве дежурными средствами ПВО над регионом сбили два беспилотника.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область ракетами «Точка-У» и дронами самолетного типа. Вооруженные силы России успешно отбили вражескую атаку.