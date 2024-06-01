ВСУ атаковали ракетами «Точка-У» Белгородскую область и БпЛА Брянскую область

Минобороны России сообщило, что вооруженные силы страны отразили очередную террористическую атаку Украины на Белгородскую и Брянскую области, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

Очередная попытка атаковать российские территории со стороны Украины произошла в период с 10:00 до 12:00 по Москве. Противник использовал против ВС РФ тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У» и беспилотники самолетного типа.

Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО сбили две тактические ракеты «Точка-2», а также три беспилотника. Еще один дрон самолетного типа долетел до Брянской области, то тоже был успешно ликвидирован.

Ранее в Белгородской области украинской атаке подверглось село Безымено. В результате удара дрона-камикадзе никто не пострадал.