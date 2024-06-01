Украинская армия атаковала село Безымено в Белгородской области

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ВСУ атаковали село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, из-за падения БПЛА с последующей детонацией в частном жилом домовладении выбило окна, повреждения получили кровля и забор.

Оперативные службы находятся на месте падения.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.