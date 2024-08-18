Над Белгородской областью объявили ракетную опасность

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Над всей Белгородской областью объявлена ракетная опасность, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал местных жителей отправиться в убежище. Для этого лучше использовать либо специализированные укрытия, либо подвалы.

В тех местах рекомендуется оставаться до объявления об отбое ракетной опасности. Власти дополнительно оповестят об этом местных жителей.

Ранее ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В результате нападения мужчина травмировал плечо.