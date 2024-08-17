Гладков: под Белгородом из-за атаки дронов ВСУ пострадал мужчина

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Гладков сообщил о пострадавшем мужчине во время новой атаки ВСУ под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили новую атаку с помощью дронов по двум населенным пунктам региона, в итоге один мужчина получил травму плеча.

Беспилотники атаковали село Новая Таволжанка, один из ударов пришелся по легковому автомобилю, в котором находился мужчина. Местный житель получил травму плеча, бригада скорой помощи увезла его в больницу.

«После оказания первой медицинской помощи он отпущен домой, госпитализация не потребовалась. Транспортное средство повреждено. Также в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы», — сообщил Гладков.

Еще два беспилотника атаковали машину в селе Терзовка. Транспортному средству нанесены повреждения. Информация о пострадавших уточняется, на местах новых атак ВСУ работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал, что в результате атаки киевского режима по Белгородской области пострадали три человека. Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы.