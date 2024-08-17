Три мирных жителя пострадали при обстреле Шебекина Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинская армия снова обстреляла город Шебекино Белгородской области. В результате атаки пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Двоим женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что снаряд противника попал в частный дом, там была повреждена крыша, выбиты окна, а также посечен фасад.
Глава области добавил, что во втором пострадавшем доме посечен забор. Осколки снаряда повредили легковую машину. Видны локальные повреждения на линии электропередачи.
Как сказал Гладков, информация о последствиях данной атаки на город уточняется. Оперативные службы работают на месте инцидента.