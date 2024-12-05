«Начался движ»: Подоляка ответил, что происходит под Курском

Подоляка заявил о «начавшемся движе» в боях под Курском

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что утром 5 декабря в Курской области «начался движ». По его словам, в регионе завязались «очень упорные» бои, однако их масштабы пока неизвестны, сообщает «Царьград» .

«На Курском направлении с утра начался „движ“… <…> Держим кулаки и молимся за парней», — написал обозреватель.

Между тем военный проект WarGonzo утверждает, что украинские войска идут в безуспешные контратаки в Курской области. На нескольких направлениях также проходят встречные бои.

Ранее в Курской области погиб диверсант из «Ахмата» и бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Лето. Военный штурмовал украинские позиции и, получив несколько ранений, отказался сдаваться в плен. О героической смерти Лето рассказали его сослуживцы из группы Аида.