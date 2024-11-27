Набитый баранами Nissan остановили в Омской области

В Омской области на трассе Шербакуль-Азово полицейские тормознули автомобиль Nissan, который перевозил подозрительных пассажиров. Когда открылась дверь автомобиля, на них уставились 8 пар глаз баранов, сообщает SHOT .

В машине также был водитель и два пассажира. Ответить на вопрос, куда и зачем они везут баранов, не смогли. Уже на допросе мужчины признались, что украли животных из деревни. Оказалось, что они причастны и к другим кражам баранов в деревнях Изюмовка и Максимовка.

Всего на счету злоумышленников более 40 украденных животных. Преступники разработали собственную схему. Они приезжали в села среди ночи, один человек сторожил, другой по одному таскал баранов в автомобиль. После этого их перевозили заказчику в Ленинградскую область.

Восьмерых обнаруженных в машине баранов вернули владельцу. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее во Владивостоке представителя компании из Китая обвинили в краже 6,5 млн рублей и паспортов своих коллег. Сотрудники фирмы прибыли во Владивосток для переговоров с российской стороны по поводу поставки угля.