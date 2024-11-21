6,5 млн рублей и паспорта: во Владивостоке китайца обвинили в краже у коллег
Во Владивостоке представителя компании из Китая обвинили в краже 6,5 млн рублей и паспортов своих коллег, сообщает kp.ru.
Как уточнили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, сотрудники фирмы прибыли во Владивосток для переговоров с российской стороны по поводу поставки угля. Все якобы прошло успешно: в этом коллег убедил подозреваемый, знающий русский язык лучше остальных.
Затем он попросил коллег отдать ему все деньги на уголь и паспорта, заверив их, что это нужно для дела, забрал 6,5 млн и исчез.
Его коллега обратился с заявлением в полицию Владивостока, к делу подключились китайские правоохранители, но через неделю потерпевший отозвал все претензии и попросил остановить проверку. Со стороны ситуация так и осталась до конца неясной.
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