6,5 млн рублей и паспорта: во Владивостоке китайца обвинили в краже у коллег

Во Владивостоке представителя компании из Китая обвинили в краже 6,5 млн рублей и паспортов своих коллег, сообщает kp.ru .

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, сотрудники фирмы прибыли во Владивосток для переговоров с российской стороны по поводу поставки угля. Все якобы прошло успешно: в этом коллег убедил подозреваемый, знающий русский язык лучше остальных.

Затем он попросил коллег отдать ему все деньги на уголь и паспорта, заверив их, что это нужно для дела, забрал 6,5 млн и исчез.

Его коллега обратился с заявлением в полицию Владивостока, к делу подключились китайские правоохранители, но через неделю потерпевший отозвал все претензии и попросил остановить проверку. Со стороны ситуация так и осталась до конца неясной.

Ранее в Приморье пятеро фермеров присвоили 90 млн рублей грантовых средств.