На железной дороге в Крыму предотвратили теракт, который готовило ГУР Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Взрыв готовили мужчина и женщина, работавшие на украинскую военную разведку, сообщает РИА Новости .

В ЦОС ФСБ РФ заявили, что подготовкой теракта занимались гражданин 1999 года рождения и его сожительница 2000 года рождения. Мужчину завербовали в октябре прошлого года через мессенджер, затем он привлек к выполнению заданий ГУР Украины и свою девушку.

Они фотографировали места проживания российских военных, их позиции и места размещения средств ПВО. В том числе пара делилась с Киевом информацией о месте расположения объектов крымского топливно-энергетического комплекса.

В апреле они взяли из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое попытались заложить под железную дорогу в районе села Октябрьское. Пару задержали в момент совершения преступления. Мужчина и женщина во всем признались и активно сотрудничают с правоохранительными органами.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинский режим провел серию терактов к десятой годовщине проведения референдумов в ДНР и ЛНР. Она подчеркнула, что организаторы атак на территории России понесут наказание.