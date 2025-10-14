На земле лежат пострадавшие: жуткие кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане

сегодня в 17:42

Появились жуткие кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане

Telegram-канал « 112 » публикует жуткие кадры ДТП с участием грузовика Росгвардии в Унцукульском районе Республики Дагестан.

На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

На опубликованных записях видно, что грузовик Росгвардии лежит на боку на обочине. Дагестанцы помогают вытащить силовиков. В грузовике один мужчина сидит без сознания. У него окровавлены лицо и уши.

Легковой автомобиль, который попал в ДТП, тоже получил сильные повреждения.

ДТП с грузовиком Росгвардии произошло в Дагестане днем 14 октября. Два человека погибли на месте. 11 получили травмы. Причины ДТП выясняют.

