На земле лежат пострадавшие: жуткие кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане
Появились жуткие кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане
Фото - © скриншот
Telegram-канал «112» публикует жуткие кадры ДТП с участием грузовика Росгвардии в Унцукульском районе Республики Дагестан.
На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.
На опубликованных записях видно, что грузовик Росгвардии лежит на боку на обочине. Дагестанцы помогают вытащить силовиков. В грузовике один мужчина сидит без сознания. У него окровавлены лицо и уши.
Легковой автомобиль, который попал в ДТП, тоже получил сильные повреждения.
ДТП с грузовиком Росгвардии произошло в Дагестане днем 14 октября. Два человека погибли на месте. 11 получили травмы. Причины ДТП выясняют.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.