Страшное ДТП в Дагестане: двое росгвардейцев погибли, еще 11 пострадали
Грузовик с росгвардейцами перевернулся в Дагестане, двое погибли
Фото - © скриншот
Днем 14 октября в Дагестане опрокинулся грузовик, внутри которого находились сотрудники Росгвардии. В итоге два человека погибли на месте, еще 11 пострадали, сообщает 112.
Предварительно известно, что грузовик опрокинулся в Унцукульском районе региона. Два сотрудника Росгвардии получили травмы, которые не совместимы с жизнью.
Еще 11 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести, медики делают все возможное, чтобы спасти пациентов.
Что стало причиной смертельной аварии, устанавливается. На месте работают оперативные службы.
