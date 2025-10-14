Страшное ДТП в Дагестане: двое росгвардейцев погибли, еще 11 пострадали

сегодня в 16:24

Грузовик с росгвардейцами перевернулся в Дагестане, двое погибли

Днем 14 октября в Дагестане опрокинулся грузовик, внутри которого находились сотрудники Росгвардии. В итоге два человека погибли на месте, еще 11 пострадали, сообщает 112 .

Предварительно известно, что грузовик опрокинулся в Унцукульском районе региона. Два сотрудника Росгвардии получили травмы, которые не совместимы с жизнью.

Еще 11 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести, медики делают все возможное, чтобы спасти пациентов.

Что стало причиной смертельной аварии, устанавливается. На месте работают оперативные службы.

