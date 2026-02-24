На востоке Индии потерпел крушение медицинский самолет

Самолет Beechcraft C90 VT-AJV авиакомпании Redbird Airways летел из города Ранчи в столицу страны. На борту находился 41-летний мужчина, получивший в результате несчастного случая обширные ожоги. Всего в самолете находились 7 человек.

Отмечается, что после вылета экипаж самолета запросил разрешение на отклонение от курса из-за погодных условий. Затем связь с бортом была потеряна, и воздушное судно потерпело крушение в районе Касария Панчаят округа Чатра, в штате Джаркханд.

На месте происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Проводится расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что причиной крушения турбовинтового пассажирского самолета Ан-24, которое произошло 24 июля прошлого года в Амурской области, стала совокупность факторов, в том числе ошибки экипажа и авиадиспетчера.

