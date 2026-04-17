В Ленобласти объявили беспилотную опасность

На территории Ленинградской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сообщил.

Он предупредил жителей Ленобласти о возможном понижением скорости мобильного интернета.

Ранее в Ленинградской области возросло количество сбитых за ночь 7 апреля беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

