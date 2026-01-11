На внутренней стороне МКАД произошло ДТП
На внутренней стороне 37 км МКАД (в районе съезда № 38) произошло ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняется.
Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в подмосковном городском округе Клин сотрудники ГАИ выясняют детали аварии, в которую попал автобус «ЛиАЗ» и автомобиль марки Opel.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.