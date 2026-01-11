В Подмосковье на трассе А-108 произошло смертельное ДТП с автобусом и Opel

В Клину в ДТП с автобусом и Opel погиб человек, еще двое пострадали

В подмосковном городском округе Клин сотрудники ГАИ выясняют детали аварии, в которую попал автобус «ЛиАЗ» и автомобиль марки Opel. Один человек погиб на месте происшествия, сообщает Госавтоинспекция Московской области .

Предварительно известно, что авария произошла 11 января около 17:15 на 527-м километре трассы А-108. Водитель автомобиля Opel потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «ЛиАЗ».

В результате происшествия пассажир легкового автомобиля скончался на месте, а водитель и еще два пассажира получили травмы и были доставлены в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.