На внутренней стороне 27 км МКАД столкнулись несколько автомобилей

На внутренней стороне 27 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. О пострадавших не сообщается.

Движение в районе аварии затруднено на 2,5 километра, свободны для проезда четыре полосы из шести. Водителей просят выбирать пути объезда.

Во второй половине дня 13 июня в Подмосковье рейсовый автобус врезался в КамАЗ. В результате аварии пострадали семь человек, но через некоторое время стало известно, что травмированных больше — десять человек.