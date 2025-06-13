Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 10

Во второй половине дня 13 июня в Подмосковье рейсовый автобус врезался в КамАЗ. В результате аварии пострадали семь человек, но через некоторое время стало известно, что травмированных больше — десять человек, пишет Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что в момент аварии внутри автобуса находились 20 человек, из них 10 получили травмы различной степени тяжести. Самой старшей пострадавшей пассажирке 75 лет, а младшему — 18 лет.

По факту случившегося компетентные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшие за собой травмирование людей.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Известно, что автобус ехал в сторону Чехова из Москвы.