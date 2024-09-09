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На внешней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, предупредил столичный дептранс в своем Telegram-канале .

«На внешней стороне 34 км МКАД (в районе съезда № 33) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Водителей просят выбирать пути объезда.

За минувшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 770 ДТП.