На внешней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, предупредил столичный дептранс в своем Telegram-канале.
«На внешней стороне 34 км МКАД (в районе съезда № 33) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Водителей просят выбирать пути объезда.
За минувшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 770 ДТП.