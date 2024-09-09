Служба помощи при ДТП Подмосковья помогла участникам 2,7 тыс аварий за неделю

За минувшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 770 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 232 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 350 аварий оформили европротоколы с помощью консультации работников горячей линии. Всего квалифицированную помощь получили 5 540 водителей.

Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.