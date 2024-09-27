На внешней стороне 22-го км МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

В ночь на 27 сентября на внешней стороне 22-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Водителей просят выбирать пути объезда, так как движение в районе ДТП затруднено, заняты две полосы.

Ранее четыре человека пострадали во время ДТП на востоке Москвы. Автомобиль Kia столкнулся с Mercedes-Benz, после чего они врезались еще в три машины.