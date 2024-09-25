Четыре человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы

На востоке столицы произошло ДТП с участием нескольких машин. В результате четыре человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Москвы .

По предварительным данным, авария произошла на Никитинской улице около дома 10. Автомобиль Kia столкнулся с Mercedes-Benz. Затем произошел последующий наезд на еще три машины, которые стояли рядом.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее автомобиль вылетел на тротуар при ДТП в Москве и сбил пешеходов. Это произошло на Миусской площади.