Правительственный автомобиль вылетел на тротуар при ДТП в Москве

Два человека пострадали при массовой аварии у РГГУ в Москве

Столкновение сразу 5 машин произошло на Миусской площади недалеко от здания РГГУ, сообщает SHOT .

В результате массового ДТП черная Toyota Camry с правительственными номерами вылетела на тротуар, где сбила пешеходов.

В Сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно разбитые машины и женщину, лежащую на асфальте без движения.

Уточняется, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали. Также травмы получил еще один человек, он тоже доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ.