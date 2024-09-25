Правительственный автомобиль вылетел на тротуар при ДТП в Москве

Два человека пострадали при массовой аварии у РГГУ в Москве
Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

Столкновение сразу 5 машин произошло на Миусской площади недалеко от здания РГГУ, сообщает SHOT.

В результате массового ДТП черная Toyota Camry с правительственными номерами вылетела на тротуар, где сбила пешеходов.

В Сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно разбитые машины и женщину, лежащую на асфальте без движения.

Уточняется, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали. Также травмы получил еще один человек, он тоже доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

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