сегодня в 23:23

На внешней стороне 105 км МКАД столкнулись два грузовика

На внешней стороне 105 км МКАД (в районе съезда № 105А) произошло столкновение двух грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Отмечается, что перекрыто движение с МКАД на Щелковское шоссе в направлении области. Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее на внутренней стороне столичной СВХ (в районе Проектируемого проезда № 911) произошла дорожная авария с участием нескольких машин.

