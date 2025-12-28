сегодня в 17:42

Несколько автомобилей столкнулись на СВХ в столице

На внутренней стороне столичной СВХ (в районе Проектируемого проезда № 911) произошла дорожная авария с участием нескольких машин, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства данной аварии и информация о пострадавших в ней уточняются.

Движение транспорта по трассе в сторону проспекта Мира затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор на дороге растянулся примерно на 2,3 км.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.