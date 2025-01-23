На Варшавском шоссе столкнулись 4 автомобиля
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На Варшавском шоссе произошло ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Машины столкнулись в районе д. 152 к1. На месте работают оперативные службы.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Данные о количестве пострадавших пока не известны.
Движение в районе аварии затруднено на 3 км. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.
Из-за ДТП с опозданием ходят автобусы и электробусы маршрутов 20, 276, 645, 776, 884. Маршруты были временно изменены. Пассажирам посоветовали следить за объявлениями водителей общественного транспорта.
Ранее 18-летний водитель и 16-летний пассажир погибли в ДТП с пожаром в Подмосковье. Юный автомобилист не справился с управлением.