На Урале женщина попыталась пронести нож в задние суда, спрятав его в трости

У жительницы Екатеринбурга на входе в здание суда нашли клинок, спрятанный в трости, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Женщина проходила по административному делу по статье ст. 17.4 КоАП РФ (непринятие мер по частному определению или постановлению суда, представлению судьи). Она пришла на заседание в здание Железнодорожного районного суда.

Перед этим женщину предупредили о недопустимости проноса запрещенных предметов и веществ. Однако она проигнорировала это требование. В итоге, когда екатеринбурженка прошла через металлообнаружитель на входе, тот издал звуковой сигнал.

С собой у женщины была трость с сюрпризом — внутри нее оказался нож длинной 30 см. Это выяснилось в ходе осмотра. Клинок был изъят.

Благодаря этому судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвратил попытку проноса запрещенного предмета в здание.

