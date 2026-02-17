Бижутерия с «сюрпризом»: китаец отправил россиянке 30 кг радиоактивных бусин

сегодня в 14:37

Таможенники в Казани нашли 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Китая

Житель Китая отправил россиянке 30 кг радиоактивных бусин для изготовления бижутерии, сообщается на сайте ФТС России.

Сотрудники Казанского почтового таможенного поста обнаружили две странные посылки после того, как на них отреагировали средства радиационного контроля.

Внутри почтовых отправлений находились нанизанные на нити бусины из разноцветных камней. При этом уровень гамма-излучения изделий превышал норму более чем в 15 раз.

Бусины были расфасованы в 235 zip-пакетов. Посылки предназначались жительнице Санкт-Петербурга. Отправитель в документах указал, что посылает ей стеклянные украшения.

После проверки выяснилось, что на поверхности пакетов уровень ионизирующего излучения составляет 1,23 мкЗв/ч. Анализ показал, что в бусинах содержатся радиоактивный изотоп торий-232 (Th-232) и бета-частицы.

В итоге таможенники вернули товары в страну, откуда они прибыли.

