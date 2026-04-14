В Дагестане спасенный из-под лавины ребенок не пострадал

Семилетнего мальчика извлекли из заваленного снегом дома в Дагестане

Жизни семилетнего ребенка, которого спасли из дома, заваленного лавиной в Дагестане, ничего не угрожает, сообщает RT .

Все произошло после схода лавины, которая накрыла жилой дом. Под завалами оказался семилетний ребенок.

Спасатели оперативно прибыли на место и извлекли мальчика из-под снежной массы. Ребенку оказали необходимую помощь.

По имеющейся информации, угрозы жизни и здоровью нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

