В Кузбассе в марте подорожали все виды топлива

В Кузбассе в марте выросли цены на бензин, дизель и газомоторное топливо. Об этом свидетельствуют данные Кемеровостата, сообщает Сiбдепо .

Стоимость газового моторного топлива увеличилась с 27,95 рубля в феврале до 28,98 рубля в марте. Дизельное топливо подорожало на 55 копеек — до 77,95 рубля за литр.

Цена бензина АИ-92 выросла с 59,77 до 60,69 рубля. Литр АИ-95 подорожал с 64,27 до 65,38 рубля.

Бензин АИ-98 также прибавил в цене: с 85,23 рубля в феврале до 86,42 рубля в марте. Таким образом, за месяц в регионе подорожали все основные виды автомобильного топлива.

