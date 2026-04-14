Полыхает крыша: появилось видео мощного пожара на масложиркомбинате в Иркутске

сегодня в 11:21

Появилось видео пожара на масложиркомбинате в Иркутске

Babr Mash разместил видеоролик с места пожара на масложиркомбинате на улице Доржи Банзарова в Иркутске.

На видео показано, что пламя охватило крышу и несколько этажей здания. От комбината в небо поднимается черный дым.

Прокуратура будет контролировать проведение проверки по возгоранию.

Этот пожар тушат 50 человек и 18 единиц техники.

