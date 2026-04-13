«Огненный столб и черный дым»: в Геленджике горит парк аттракционов

Вечером 13 апреля в Геленджике в парке аттракционов произошел пожар. На опубликованных кадрах видно, что в районе происшествия в небо поднимается огненный столб, от которого собираются клубы черного дыма, сообщает Telegram-канал «112» .

Судя по фото и видео с места происшествия, очаг возгорания находится рядом с колесом обозрения, а также аттракционом, напоминающим американские горки.

За кадром слышна музыка, лай собак и звуки сирены спецтехники. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Что именно горит в парке развлечений, выясняется. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС РФ.

