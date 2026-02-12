Хотел сварить суп: таможенники в России нашли у механика судна лапы медведя

Таможенники в России обнаружили на судне лапы медведя, купленные для супа

Механик прибывшего из Кореи судна привез в Россию лапы медведя, которые планировал съесть. Их обнаружили сахалинские таможенники, сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы.

Морское судно прибыло в порт Корсаков из Пусана после планового ремонта. Там в бытовом холодильнике в машинном отделении сахалинские таможенники нашли завернутые в пакет части животного.

Выяснилось, что механик купил лапы медведя на рынке полуострова и планировал сварить из них деликатесный суп. При этом документы на такой груз мужчина не предоставил.

Проведенная экспертиза установила, что лапы принадлежат гималайскому медведю — виду, занесенному в Красную книгу и находящемуся под угрозой исчезновения. Его оборот регулируется Конвенцией СИТЕС. Ввоз такой продукции возможен только при наличии разрешения Росприроднадзора и обязательном таможенном декларировании.

В отношении моряка возбуждены два административных дела — за недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений. Нарушителю грозит штраф и конфискация груза.

