Хотел сварить суп: таможенники в России нашли у механика судна лапы медведя
Фото - © Unsplash.com
Механик прибывшего из Кореи судна привез в Россию лапы медведя, которые планировал съесть. Их обнаружили сахалинские таможенники, сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы.
Морское судно прибыло в порт Корсаков из Пусана после планового ремонта. Там в бытовом холодильнике в машинном отделении сахалинские таможенники нашли завернутые в пакет части животного.
Выяснилось, что механик купил лапы медведя на рынке полуострова и планировал сварить из них деликатесный суп. При этом документы на такой груз мужчина не предоставил.
Проведенная экспертиза установила, что лапы принадлежат гималайскому медведю — виду, занесенному в Красную книгу и находящемуся под угрозой исчезновения. Его оборот регулируется Конвенцией СИТЕС. Ввоз такой продукции возможен только при наличии разрешения Росприроднадзора и обязательном таможенном декларировании.
В отношении моряка возбуждены два административных дела — за недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений. Нарушителю грозит штраф и конфискация груза.
