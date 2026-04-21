Задержанные СБУ сотрудники ТЦК украли у одессита 30 тысяч долларов

В пресс-службе сухопутных войск противника рассказали о воровстве сотрудниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины (ТЦК) 30 тыс. долларов у гражданского в Одессе. Первую группу злоумышленников задержали на улице Балковской, а вторую у Пересыпского моста, сообщает Telegram-канал соседней страны «Одесса Info».

Были уволены начальник Одесского областного ТЦК и руководитель Пересыпского районного ТЦК. В ВСУ инициировали служебное расследование.

Сотрудники ТЦК вымогали деньги с одесситов. Если те отказывались, угрожали отправить штурмовиками на передовую в короткий срок. Деньги с людей «выбивали» в служебном микроавтобусе.

В них мужчин заманивали силой.

Днем сотрудники СБУ гонялись за работниками ТЦК по Одессе. По колесам несколько раз выстрелили. После остановки машины ТЦК, сотрудники СБУ вывели задержанных и уложили в землю.

Второй микроавтобус военкомов успел уехать. Однако его догнали.

