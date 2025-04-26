На Украине произошел масштабный сбой в работе платежных систем

Утром 26 апреля на Украине перестали работать платежные системы и сервис государственных услуг «Дия». Причиной стал масштабный сбой на «очень крупном объекте», сообщает «Политика Страны» со ссылкой на депутата Александра Федиенко.

«Судя по тому, что я вижу, не работает очень крупный инфраструктурный объект, который явно обслуживал финансовые учреждения, почтового перевозчика и так далее. Бумажные документы вам сегодня не помешают», — сообщил Федиенко.

Местные жители сообщают в соцсетях, что не могут пользоваться в том числе Google Pay и Apple Pay. Оплата через «Новую почту» также недоступна из-за сбоя.

Власти Киева подтвердили о наличии проблемы. У ряда банков, в том числе у «Ощадбанка», произошел сбой. Специалисты ведут работы, направленные на устранение поломки.

О каком именно «очень крупном объекте» говорил Федиенко, не уточняется.

В марте 2025 года Украина уже переживала подобный случай. Тогда пользователи не могли пользоваться картами с платежной системой Mastercard из-за сбоя.