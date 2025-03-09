На Украине, в США и Британии фиксируется масштабный сбой в работе Mastercard

На Украине, в Соединенных Штатах и Великобритании зафиксировали крупный сбой в работе платежной системы Mastercard. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Большинство пользователей в США жалуются на проблемы с проведением платежей. Также у ряда клиентов системы не получается оплачивать товары в магазине. У британцев аналогичная проблема.

На Украине не проходит оплата по дебетовой карте.

СМИ соседнего государства «Политика страны» пишет, что в Киеве не получается расплатиться в магазине через терминал. Однако перевести средства через приложения банка можно.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию пока преждевременно.