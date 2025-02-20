Набиуллина ответила на слова депутата про возвращение Visa и Mastercard в Россию

Набиуллина: Visa и Mastercard не говорили ЦБ о возвращении в Россию

Американские платежные системы Visa и Mastercard не передавали запросы в Банк России по вопросу возвращения на отечественный рынок, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, говорить о возвращении этих компаний пока преждевременно, сообщает ТАСС .

Ранее в Национальной системе платежных карт (НСПК), операторе платежной системы «Мир», заявили, что у них тоже нет данных о возможном возвращении Visa и Mastercard на российский рынок.

17 февраля глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждал, что Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию. Парламентарий говорил, что после ухода из РФ западные платежные системы остались без большого рынка, но уже вскоре вернутся в страну.

«Но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам», — добавлял Аксаков.