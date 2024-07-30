На Украине призвали расправляться на месте с поджигателями машин
Командир подразделения ВСУ приказал открывать огонь по поджигателям машин
Командир подразделения ВСУ Олег Романов приказал открывать огонь по поджигателям машин, как по колорадским жукам, пишет RT.
Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов призвал отказаться от гуманности и «опираться на военное время».
«Такие вещи должны быть показательными… Это колорадский жук, которого надо травить», — заявил военный в соцсети.
На Украине ежедневно поджигают военные автомобили, в частности, служащих призывных подразделений.