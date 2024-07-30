На Украине призвали расправляться на месте с поджигателями машин

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Командир подразделения ВСУ Олег Романов приказал открывать огонь по поджигателям машин, как по колорадским жукам, пишет RT .

Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов призвал отказаться от гуманности и «опираться на военное время».

«Такие вещи должны быть показательными… Это колорадский жук, которого надо травить», — заявил военный в соцсети.

На Украине ежедневно поджигают военные автомобили, в частности, служащих призывных подразделений.