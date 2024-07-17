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«РВ»: 5 автомобилей ВСУ и ТЦК сожгли ночью в Одессе

Прошедшей ночью в Одессе сожгли еще пять автомобилей Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и украинских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

«Это уже седьмая ночь за 2 недели, когда в городе сжигают военные машины», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает автомобиль украинских сил. Пожарно-спасательные подразделения пытаются ликвидировать возгорание, однако машина полностью выгорела.

В последнее время жители Украины стали чаще поджигать автомобили ВСУ. По мнению украинских СМИ, украинцы принимают их за машины местных военных комиссаров. После ужесточения мобилизации украинцы нападают на сотрудников ТЦК и поджигают их транспорт.