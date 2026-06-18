Автомобиль перевернулся на Каширском шоссе в Подмосковье
Фото - © Телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
На Каширском шоссе в горокруге Домодедово машина перевернулась в результате аварии, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».
Инцидент произошел около деревни Вельяминово.
На фото с места аварии видно, что автомобиль лежит на крыше на обочине дороги. Рядом валяются обломки куски бампера.
Ранее жесткое ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса произошло на северо-востоке Москвы.
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