Фото - © Телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 15:46

Автомобиль перевернулся на Каширском шоссе в Подмосковье

На Каширском шоссе в горокруге Домодедово машина перевернулась в результате аварии, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Инцидент произошел около деревни Вельяминово.

На фото с места аварии видно, что автомобиль лежит на крыше на обочине дороги. Рядом валяются обломки куски бампера.

Ранее жесткое ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса произошло на северо-востоке Москвы.

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