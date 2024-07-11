На Украине признали повреждения инфраструктуры в Запорожье

Украинский руководитель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в Запорожской области повреждена часть инфраструктуры. Разрушения зафиксированы после взрывов, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Речь идет о повреждениях объектов в частях Запорожской области, которые контролируют украинские власти. Однако глава ОГА не уточнил, какая конкретно инфраструктура повреждена и в каком количестве.

«Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры», — цитирует издание сообщение Федорова.

В ночь на 11 июля губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки беспилотников ВСУ в Грайворонском округе часто пропало электричество. Свет пропал в домах жителей одной улицы в Грайвороне, а также в селах Новостроевка-Вторая и Новостроевка-Первая.