На Украине признали повреждения инфраструктуры в Запорожье
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинский руководитель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в Запорожской области повреждена часть инфраструктуры. Разрушения зафиксированы после взрывов, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал чиновника.
Речь идет о повреждениях объектов в частях Запорожской области, которые контролируют украинские власти. Однако глава ОГА не уточнил, какая конкретно инфраструктура повреждена и в каком количестве.
«Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры», — цитирует издание сообщение Федорова.
В ночь на 11 июля губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки беспилотников ВСУ в Грайворонском округе часто пропало электричество. Свет пропал в домах жителей одной улицы в Грайвороне, а также в селах Новостроевка-Вторая и Новостроевка-Первая.