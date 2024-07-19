На Украине подстрелили экс-депутата Верховной рады Фарион

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион оказалась серьезно травмирована во дворе своего дома во Львове, после чего в тяжелом состоянии попала в реанимацию, пишет УНИАН .

На месте происшествия работают стражи порядка. Предварительно установлено, что во время покушения Фарион получила ранение в висок. Она выжила, но находится в тяжелом состоянии.

В Сети распространились фото с места происшествия. На кадрах видно, как пострадавшую помещают в машину скорой помощи. Все подробности случившегося выясняются.

В ноябре 2023 года Фарион получила дурную славу на Украине после того, как заявила, что категорически не воспринимает русскоговорящих бойцов ВСУ за украинцев. По этому факту в отношении нее возбудили дело, ей грозит до 7 лет лишения свободы.