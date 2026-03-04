На ТТК в Москве произошло серьезное ДТП
В Москве «Жигуль» заехал под ГАЗель и получил сильные повреждения
В на Третьем транспортном кольце (ТТК) произошла серьезная авария, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».
Авария произошло на Велозаводском путепроводе. Автомобиль марки «Жигули» заехал под ГАЗель.
На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль сильно разбит и покорежен.
На место прибыли реанимация, экстренные службы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее на Волоколамском шоссе рядом с домом 16 в Москве случилось массовое ДТП.
