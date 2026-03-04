На ТТК в Москве произошло серьезное ДТП

сегодня в 22:45

В Москве «Жигуль» заехал под ГАЗель и получил сильные повреждения

В на Третьем транспортном кольце (ТТК) произошла серьезная авария, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошло на Велозаводском путепроводе. Автомобиль марки «Жигули» заехал под ГАЗель.

На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль сильно разбит и покорежен.

На место прибыли реанимация, экстренные службы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Волоколамском шоссе рядом с домом 16 в Москве случилось массовое ДТП.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.